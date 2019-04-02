اقتصادية عجمان تناقش تحديات قطاع الصناعات التحويلية

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ضمن مبادرتها «مجالس الأعمال» قطاع الصناعات التحويلية، وذلك بحضور المدير العام علي النعيمي، وعدد من قيادات الدائرة. تأتي هذه اللقاءات بهدف الاستماع إلى آراء المستثمرين ومناقشة أهم التحديات التي تواجههم، واستعراض أهم الفرص الحالية والمستقبلية في اقتصاد الإمارة.

وفي بداية اللقاء استعرضت الدائرة الجهود الحكومية المشتركة لتطوير الإجراءات وتحسين الخدمات وتسهيل ممارسة الأعمال، وأكدت حرصها على تقديم مختلف أشكال الدعم للمستثمرين في مختلف القطاعات، ثم بدأت جلسة عصف ذهني مشتركة مع المستثمرين، لحصر واستعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وقد تطرق ممثلو القطاع إلى ضرورة استكمال الجهود الحالية لخفض تكلفة تأسيس الأعمال، كما أكدوا أهمية إطلاق مبادرات نوعية تسهم في الترويج لمنتجات الإمارة، إضافة إلى تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع. وجاء إطلاق «مجموعات الأعمال» بهدف الاستماع إلى صوت المتعامل، واستدامة علاقات قوية مع مجتمع الأعمال.