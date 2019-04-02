«رأس الخيمة لتنمية السياحة» تطلق أعمال إنشاء ساحة تزلج بحديقة صقر العامة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بدء أعمال إنشاء ساحة للتزلج في حديقة صقر العامة، والمقرر افتتاحها الشهر المقبل، على مساحة 620 متراً مربعاً، لتكون أول ساحة تزلج تقام داخل حديقة عامة في الإمارات.

وتم تدشين العمل في المشروع بحضور هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ والمهندس أحمد محمد أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وذلك ضمن المبادرات المتواصلة لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهدف تلبية مختلف تطلعات زوار الإمارة وسكانها، وتعزيز العروض الترفيهية التي توفرها أكبر حديقة عامة بالإمارة.

إضافة نوعية

وقال هيثم مطر: يأتي تشييد ساحة مخصصة للتزلج في حديقة صقر العامة بمثابة إضافة نوعية إلى أكبر منطقة ترفيهية عامة في رأس الخيمة، ونحن على ثقة بأنها ستوفر لزوار الإمارة وسكانها مساحة جديدة ومجهزة جيداً للتمتع بمختلف أنواع التزلج في الهواء الطلق، كما ستمنح الساحة عشاق التزلج في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة سبباً إضافياً لزيارة رأس الخيمة والتمتع بالنشاطات والتجارب العديدة التي توفرها الإمارة.

وأضاف: تتميز ساحة التزلج بأنها ستبنى ضمن مساحة خضراء بمحمية شجر الغاف في حديقة صقر، وعمل تصميم الساحة على الاستفادة من أشجار الغاف الموجودة في الحديقة لضمان المحافظة عليها ولتوفير التظليل الطبيعي للزوار.

وأشار إلى أن الساحة ستضم العديد من الحواجز المختلفة التي تناسب المتزلجين من كافة المستويات وتشمل الأهرام والحواف والضفاف والسكك الدائرية، وتساهم في تحويل حديقة صقر العامة إلى وجهة استثنائية للتزلج على العجلات وألواح التزلج ودراجات «بي إم إكس» الهوائية.

إثراء المرافق

وقال المهندس أحمد الحمادي: هذه الساحة من شأنها إثراء قائمة المرافق المجتمعية التي توفرها الإمارة لزوارها وسكانها، وبموقعها المتميز في حديقة صقر العامة، ستوفر الساحة وجهة رائعة في الهواء الطلق لعشاق التزلج الباحثين عن منطقة مجهّزة بصورة مثالية لمزاولة الرياضة، كما أنها ستكون موقعاً مثالياً لمسابقات التزلج والفعاليات الاجتماعية المتنوعة.

وأضاف: بهدف استقطاب عشاق رياضة التزلج من الدولة وخارجها، ستشهد الساحة فعالية خاصة احتفاءً بافتتاحها في مايو. وتجدر الإشارة إلى أن رياضة التزلج على الألواح ستنضم للمرة الأولى إلى قائمة الألعاب الأولمبية في عام 2020، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته هذه الرياضة الشعبية بالتحول إلى رياضة شهيرة عالمياً واكتسابها تقديراً واسعاً بفضل تأثيرها الإيجابي على الشباب.