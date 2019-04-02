تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وفيتنام

المصدر: Ⅶ هانوي - وام

استقبل الرئيس نجوين فو ترونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، الأمين العام للحزب الحاكم، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وذلك في العاصمة هانوي. حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونقل المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية فيتنام الاشتراكية قيادة وشعباً، بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، معالي وزير الطاقة والصناعة، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وسلم معالي وزير الطاقة والصناعة، خلال اللقاء، رسالة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يدعو فيها الرئيس الفيتنامي، للقيام بزيارة رسمية إلى الإمارات، وحضور مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، المقرر عقده في سبتمبر المقبل في العاصمة أبوظبي.

وأطلع معالي سهيل المزروعي، فخامة الرئيس الفيتنامي، على نتائج محادثاته مع وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، حيث أشاد معاليه بالعلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام متميزة، وتشهد تطوراً مستمراً، برعاية قيادة البلدين.

وأشار إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات، والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الفيتنامي، أنه بفضل الجهود التي يبذلها البلدان، ستتطور الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بشكل أكثر ديناميكية وكفاءة.. مشيراً إلى أن زيارة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، تعكس الرغبة الحقيقية لتطوير العلاقات، وتساعد على زيادة التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال الطاقة والصناعة.

وهنأ رئيس جمهورية فيتنام، دولة الإمارات، على إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية، وأكد أن بلاده تولي أهمية بالغة للصداقة القوية، والتعاون مع دولة الإمارات، أحد الشركاء في الشرق الأوسط، في التجارة والاستثمار والعمالة الرائدين، معرباً عن سعادته بالتطور القوي للعلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وحث على مواصلة تبادل الزيارات على جميع المستويات.

وقال: إن البلدين لديهما إمكانات لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية التحتية، وعليهما تشجيع وتسهيل خطط أعمالهما، لتنفيذ مشاريع الاستثمار.

حضر اللقاء عبيد سعيد عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

تبادل المعلومات

اقترح الرئيس نجوين فو ترونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكيةأن يتبادل البلدان المعلومات، وأن ينشئا قنوات لتوفير المعلومات لدوائر الأعمال، وأن يتم تشجع رجال الأعمال على المشاركة في المعارض التجارية، ومنتديات الأعمال، والندوات، والتي تعقد في كلا البلدين الصديقين.