«أوبر» تحسّن مبادرات الأمان وحفظ بيانات مستخدميها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إنفوبيب، مزود خدمات التراسل والاتصالات للشركات، عن قيامها بمساعدة أوبر بتحسين مبادرات الأمان وحفظ البيانات الخاصة بمستخدمي خدماتها. تؤدي هذه التقنية دوراً محورياً في تحسين طريقة التواصل بين السائقين المشتركين في خدمة أوبر والركاب، عن طريق الحفاظ على خصوصية أرقامهم وبياناتهم الشخصية وعدم إظهارها، وهو الأمر الذي يضمن أن الطرفين يتمتعان بالإحساس بالأمان والراحة منذ بداية الحجز حتى نهاية الرحلة وما بعدها.

وتقوم هذه الخاصية بالربط بين سائقي المركبات والركاب من خلال رقم هاتف افتراضي لتمكينهم من التواصل وتحديد نقطة التجمع بدون الكشف عن أرقامهم الشخصية الحقيقية.

ويقول راهول فيجاي، قسم تعيين المصادر الاستراتيجية العالمية بأوبر: «إننا نحرص أشد الحرص على استخدام تقنيات تضمن أعلى مستويات الأمان وحفظ البيانات الخاصة بعملائنا وبالسائقين بدون الإخلال بمستوى التجربة بشكل عام من حيث السهولة والراحة».

وقال سيلفيو كيوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة أنفوبيب: «إن الرقم الشخصي يعد واحد من البيانات التي لا نفضل الإفصاح عنها بوجه عام، خاصة فيما يتعلق بالعمل أو للحصول على خدمات مثل النقل والتوصيل».