خبراء: دور كبير للذكاء الاصطناعي في مستقبل خدمات المركبات

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

قال خبراء صناعة السيارات إن التحول المستمر في صناعة السيارات في الشرق الأوسط سيكون له تأثير كبير على سوق خدمات المركبات الإقليمي، حيث سيلعب الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات دوراً محورياً في نمو القطاع وسبل التطوير الصناعية لسلسلة القيمة الخاصة بهم.

وقال فيشال سانغافي، مدير مشاريع السيارات والنقل في شركة الأبحاث العالمية أرانكا إن التوجهات البارزة مثل النقل المشترك، الكهرباء، الاتصال، والمركبات ذاتية القيادة، ستؤدي إلى تحول كبير في إعادة توزيع الأرباح عبر سلسلة القيمة، مع ظهور تقنيات جديدة تفتح فرصاً جديدة في الشرق الأوسط.

وقال سانغافي: تشهد صناعة السيارات العالمية تحولاً هائلاً والشرق الأوسط ليس استثناءً من هذا التغيير. ستتيح البيانات الضخمة والتحليلات للاعبي سوق خدمات المركبات تحسين سلسلة القيمة الكاملة استناداً إلى الصيانة التنبؤية فيما يتوقع أن يصبح مقدمو التكنولوجيا الجدد جزءاً لا يتجزأ من سلسلة قيمة السيارات.ويُتوقع أن يشهد معدل تغلغل السيارات المتصلة، والذي قُدر بنحو 17 في المئة من المركبات على طرق الشرق الأوسط في عام 2018، معدل نمو سنوي مركب نسبته 22% حتى عام 2023.