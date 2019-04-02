«سياحة أبوظبي» تعيد تصميم موقعها الإلكتروني للفعاليات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، النسخة المحدّثة من موقعها الإلكتروني الخاص بالفعالياتAbu Dhabi Calendar أمس، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مستوى الظهور الإلكتروني، وتعريف الجمهور بمختلف الفعاليات التي يجري تنظيمها على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام 2019.

يهدف تحديث هذا الموقع الإلكتروني، إلى استقطاب المزيد من الزوار والمتصفحين بالنظر إلى ما يقدمه من تصميم وميزات تقنية وتفاعلية جديدة، والتي تعزز مستوى التواصل مع الجمهور والأسواق المستهدفة بما فيها الهند، والصين، وأستراليا، ومنطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

تعديلات

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «حرصنا على إجراء تعديلات أساسية ومدروسة على الموقع الإلكتروني، لتعزيز حضور البرامج والفعاليات التي يتم تنظيمها في أبوظبي، ما يسهم بشكل فاعل في تعريف الجمهور بتلك الفعاليات، وزيادة حجم مبيعات تذاكر الفعاليات».

وأضاف الشيبة: «إن إعادة تسمية الموقع الإلكتروني Abu Dhabi Calendar يؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار في المجال الرقمي، إذ ننظر إلى هذه الأجندة الجديدة وشكلها ومضمونها الفريدين كوسيلة متميزة للوصول إلى أكبر عدد من المقيمين في الإمارة وزوارها على حد سواء. ويتيح الموقع الإلكتروني المحدّث الفرصة أمام المستخدمين للوصول إلى أحدث المعلومات حول الأنشطة القادمة، والتي تقام في أبوظبي خلال عام 2019، بدءاً من الفعاليات الموسيقية والفنية والثقافية، ووصولاً إلى الأنشطة السياحية وغيرها الكثير».

توقعات

وتم أيضاً إطلاق موقع www.inabudhabi.com، بشكل مختلف ومتميّز عن أي إصدار سابق، ليقوم بدور المرشد السياحي الشخصي، ويتيح للمستخدمين، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، إمكانية تصفح وتخطيط رحلاتهم بالنظر إلى مئات الفعاليات المختلفة التي يجري تنظيمها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وهو ما يعزز من توقعات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بمساهمة التصميم الجديد للموقع الإلكتروني الخاص بالفعاليات إلى تشجيع المزيد من المستخدمين على زيارة الموقع الإلكتروني بشكل دوري، وبالتالي تعزيز حضورهم وتسهيل عملية تخطيط رحلاتهم إلى إمارة أبوظبي للمشاركة في مختلف فعالياتها.