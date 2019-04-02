«ميلينيوم مطار دبي» يفوز بجائزة فندق الضيوف المفضل

المصدر: دبي - البيان

حصد «ميلينيوم مطار دبي» جائزة «الفندق المفضل للضيوف» التي يقدمها موقع Hotels.com المتخصص في حجز الفنادق للعام الثالث على التوالي، وذلك ضمن برنامج توزيع الجوائز السنوي الذي يقدمه الموقع الإلكتروني للاحتفاء بالفنادق التي نالت أفضل معدل تقييم من العملاء. واستند منح الجائزة إلى عدد من المعايير المبنية على آراء الضيوف وتجاربهم وتقييماتهم الاستثنائية التي أدلوا بها لمصلحة الفندق. وتسلّم الجائزة فلين بينتو، مدير العائدات في فندق ميلينيوم مطار دبي، خلال الاحتفالية التي أعدّها موقع Hotels.com لهذه المناسبة.

وقال سايمون مور، المدير العام للفندق: «تغمرنا السعادة البالغة لحصولنا على هذا التكريم الرائع من قبل شريكنا الموثوق به Hotels.com. فهذه الجائزة خير دليل على العمل الجاد والتفاني الهائل الذي يبذله أعضاء فريقنا لتلبية توقعات ضيوفنا ونزلائنا ونيل رضاهم. كما أن هذا التكريم يلهمنا بمواصلة تقديم أعلى معايير الجودة والخدمة».

ويتميز الفندق من فئة 4 نجوم الحائز جوائز عالمية متعددة بموقعه الجغرافي والمثالي على بعد خطوات قليلة من محطة مترو «جي جي كو»، وعلى بعد 5 دقائق فقط من مبنى مطار دبي 1 والمبنى 3، إضافة إلى قربه من الأحياء التجارية المركزية في المدينة.