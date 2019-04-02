مطار أبوظبي يستقبل أولى رحلات «هيمالايا إيرلاينز» من كاتماندو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي استقبال مطار أبوظبي الدولي أولى رحلات شركة «هيمالايا إيرلاينز» القادمة من مطار «تريبوفان» الدولي في كاتماندو بنيبال، لتدشن الشركة بذلك رحلاتها بين المطارين بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وقال مارتن دي غروف الرئيس التنفيذي التجاري في مطارات أبوظبي: «يسرّنا انضمام شركة «هيمالايا إيرلاينز» إلى القائمة المتنامية من شركات الطيران التي تعمل في مطار أبوظبي الدولي، خاصة أن «نيبال» تعد من الوجهات التي تلقى شعبية كبيرة في الإمارات، نظراً إلى إقامة وعمل الكثير من النيباليين في الدولة، لذا فإننا نتطلع إلى توفير تجربة سفر استثنائية للمسافرين إلى نيبال أو القادمين منها».

زيادة الوجهات

وأضاف: نسعى بشكلٍ متواصل لزيادة عدد الوجهات والرحلات التي تصل أو تنطلق من مطار أبوظبي الدولي، تماشياً مع مساعينا لتعزيز ارتباط أبوظبي بالعالم ودعم الأنشطة التجارية وتعزيز النمو السياحي في الدولة.

وستقوم «هيمالايا إيرلاينز» بتشغيل طائرات إيرباص 320، التي تضم 8 مقاعد في الدرجة السياحية المميزة و150 مقعداً في الدرجة السياحية. وستنطلق الرحلات من كاتماندو أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي، لتصل إلى أبوظبي في الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي، أما الرحلات المغادرة إلى كاتماندو، فتنطلق من أبوظبي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي، وتصل إلى كاتماندو في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي.

طلب متنام

وقال فيجاي شريستا، نائب رئيس إدارة شركة «هيمالايا إيرلاينز»: « إطلاق رحلات جوية مباشرة بين مطاري «أبوظبي» و«كاتماندو» يأتي استجابة للطلب المتنامي على الرحلات المباشرة بين الوجهتين، حيث تشهد العلاقات بين الإمارات ونيبال ازدهاراً ملحوظاً، ويسرنا أن نقوم بدور محوري في تسهيل وتعزيز الروابط التجارية والسياحية بين الدولتين.

وأضاف: نحن على ثقة بأن الرحلات الجوية ستسهم في تعزيز حركة المرور القادمة من الإمارات إلى نبيال، ويسرنا أن نضيف أبوظبي إلى الوجهات التابعة للشركة.