400 متحدث في «سيملس الشرق الأوسط 2019»

المصدر: دبي - البيان

عود معرض «سيملس الشرق الأوسط» إلى مركز دبي التجاري العالمي في عامه التاسع عشر ليجمع معاً أبرز القادة في مجال المدفوعات، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بهدف مناقشة أحدث الابتكارات والمستجدات. ويقام المعرض تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يومي 10 و11 أبريل.

ويشارك في معرض هذا العام أكثر من 400 متحدث من ضمنهم قادة بارزون في مجالاتهم من شتى أنحاء العالم. ومن المقرّر أن يستمع المشاركون إلى كلمات رئيسية من باتريك بوسكيت شافان، الرئيس التنفيذي في مجموعة إعمار مولز، وبول ميسنر، رئيس الابتكار العالمي في أمازون، وكريس كولبيرت، مدير شركة هارفارد إنوفيشن لابز، وإيفانز مونيوكي، رئيس المجموعة الرقمية في بنك الإمارات دبي الوطني وغيرهم الكثير.

وقال جوزيف ريدلي، المدير العام لمعرض «سيملس الشرق الأوسط»: أردنا من خلال معرض سيملس 2019 أن يعكس متحدّثونا وجِهاتنا العارضة التغيير الكبير الذي تشهده المنطقة في قطاع التجارة. وبحسب مؤشر يورومونيتور إنترناشيونال للاستهلاك الرقمي، تتصدّر الإمارات لائحة الأسواق الناشئة، ما يشدّد على أهمية انتقال الحكومة إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا يمتاز بكونه مبتكراً ومعدلاً ليناسب متطلبات المستهلك في المستقبل.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيرا في قطاع التجزئة الرقمية والمدفوعات، ما يفتح باب المناقشة على مصراعيه بين المشاركين في المعرض. وقال د. بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري قائلاً: تساهم المبادرات التي نشهدها في تسريع الانتقال من التبادل الورقي النقدي إلى وسائل التبادل الرقمية. ونذكر من بين هذه المبادرات سعي الحكومة الإماراتية إلى إنشاء مجتمع غير نقدي لا يستخدم الأوراق، وأهمية البلوك تشين، والإطلاق الوشيك لمحفظة الإمارات الرقمية، والاستخدام المتزايد للدرهم الإلكتروني.

وبجانب المؤتمر، يمكن حضور معرض مجاني للقاء بعض من أبرز روّاد الابتكار والتكنولوجيا في العالم، نذكر من بينهم شركات رائدة على غرار سيلزفورس، جيديا، فيريفون، باي بال، وايركارد، دبي ستور، نقودي وجيمالتو وغيرها الكثير.

وسيتسنّى للمشاركين في المعرض أن يشهدوا إطلاق منتجات جديدة بالكامل، وأن يحضروا أكثر من 75 جلسة تُقام في ثلاثة مسارح للعروض التجريبية فضلاً عن فرصة لقاء ما يفوق 350 شركة ناشئة وأخرى مزوِّدة لحلول التكنولوجيا. ويمكن حضور معرض هذا العام مجاناً وستتضمّن الفعاليات توزيع جوائز سيملس لقطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة.