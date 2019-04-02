«ديلويت»: تحول ملحوظ بقطاع الغاز الطبيعي المسال بفعل الديناميكيات السريعة

المصدر: دبي - البيان

أفادت ديلويت في تقرير لها بعنوان: «تأثير التكنولوجيا وتحول نماذج الأعمال على مستقبل قطاع الغاز الطبيعي المسال»، أن سوق الغاز الطبيعي المسال، سيتميز في المستقبل بمزيد من المرونة والسيولة، مع دخول مزيد من العملاء إليه، بالإضافة إلى تأثره بمناهج العمل الجديدة والتكنولوجيات الحديثة.

وأفاد التقرير بأن قطاع الغاز الطبيعي المسال، شهد تحولاً ملحوظاً، بفعل الديناميكيات السريعة التغير، التي يشهدها حالياً، على غرار الزيادة في توفر موارد الغاز، والتكنولوجيات الحديثة، والطلب على الغاز الطبيعي من مصادر جديدة، والتي أثرت في السوق، وأدت كذلك إلى تبني نماذج أعمال جديدة في هذا القطاع.

وقال بارت كورنيليسن مسؤول قطاع الطاقة والموارد، والشريك المسؤول عن مونيتور ديلويت الشرق الأوسط، إن عدم التوازن بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال سيستمر، ما سيوفر فرصة للاعبين في دول مجلس التعاون الخليجي، فرصة للاستفادة منها. وأضاف: «تعمد ابتكارات التكنولوجيا ونماذج الأعمال، على تغيير المشهد التنافسي في الوقت نفسه، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة، حول كيفية المنافسة والفوز في هذه السوق».