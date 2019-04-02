أنابيب «PVC» الأعلى ارتفاعاً بين مجموعة مواد البناء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

سجلت مجموعة الأنابيب «PVC»، أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال شهر فبراير من عام 2019، مقارنة بشهر فبراير 2018، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي، حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر فبراير 2019، والذي يستعرض حركة أسعار مجموعات البناء الرئيسة، البالغة إحدى وعشرين مجموعة خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بشهر يناير من 2019، وشهر فبراير من عام 2018. وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار، وتوجيه السياسات الرامية إلى تطوير قطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات المرتبطة به.

وأظهر تقرير المركز لشهر فبراير 2019، ارتفاعاً في مجموعة «الأنابيب (PVC)» بنسبة 18.0%، ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 15.4 %، ومجموعة «أطقم حمام كامل بدون اللوازم» بنسبة 11.1 % خلال شهر فبراير 2019، ومجموعة «أسلاك للشقق» بنسبة 17.2 %، ومجموعة «أسلاك للمبنى» بنسبة 12.2 %، خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بشهر فبراير 2018.

كما ارتفع خلال شهر فبراير 2019، متوسطات كل من أسعار مجموعة «الأسقف المستعارة» بنسبة 9.7 %، ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 8.2 %، ومجموعة أطقم حمام كاملة بدون اللوازم بنسبة 7.1 %.