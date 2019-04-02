دبي تستضيف قمّة القادة السنوية لمجلس سامينا للاتصالات 18 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تستضيف دبي قمّة القادة السنوية لمجلس سامينا للاتصالات في 18 أبريل الجاري تحت رعاية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتستضيف شركة هواوي، المؤتمر للسنة السادسة على التوالي برعاية مشتركة بين إريكسون الشرق الأوسط، وغيرها من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات.

وعلى غرار كل عام، سوف يلتقي صانعو التغيير من القطاعين الخاص والعام، لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في صناعة الاتصالات، ولتمهيد الطريق لإنشاء تعاون محتمل بين القطاعين الخاص والعام.

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات: «بفضل تقنيات الجيل الخامس، سوف تتمكن دولة الإمارات من الدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات المدن الذكية كإنترنت الأشياء IoT، كما أن هذه التقنيات سوف توفر منصة ذكية مرنة وقابلة للتكييف لمشغلي الهواتف المحمولة لربط الأشياء بعضها ببعض وتقديم خدمات رقمية فريدة من نوعها. فضلاً عن ذلك، سوف تكون هذه التقنيات محرك الابتكار لتعزيز الثورة الصناعية الرابعة.

وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الصدد، بخلق بيئة متماسكة لتغذية هذا النمو والمحافظة عليه بما يصب في مصلحة شعب الإمارات العربية المتحدة».

تقنيات

وعلّق بوكار با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجلس سامينا للاتصالات قائلاً: «نرجو انتشار تقنيات الجيل الخامس في المنطقة في أسرع وقت ممكن، وبالتالي سوف تقوم هذه القمة بالتركيز على حول إدراك مدى تأثير تقنيات الجيل الخامس على تعزيز الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات الرقمية الجديدة بشكل سهل والتحسين من قدراتها.

كما يجب التركيز بشكل خاص على حاجة المشغلين إلى سياسات أفضل بشأن تخصيص الطيف الترددي والدعم العام على مستوى المنظمين لفهم المتطلبات المستقبلية والأبعاد المتنوعة المطلوبة لبناء اقتصاد رقمي في المنطقة.

وتعدّ هذه القمّة واحدة من أكثر الفعاليات الرائدة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ينتظرها القادة وصناع التغيير في المنطقة، كما أنها تتيح الفرصة لمجلس سامينا للاتصالات ليكون سبّاقاً في بناء الاقتصاد الرقمي وتوحيد أسس قطاع الاتصالات وتحسين التعاون بين المشغلين والمنظمين ومقدمي خدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتأثير بشكل إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة».

وأضاف بوكار با: «يشرفنا انعقاد قمة القادة للعام 2019 تحت رعاية هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات بالتعاون مع شركات خاصة رائدة في قطاع الاتصالات الرقمية في المنطقة».

الجيل الخامس

من جهة أخرى، وبهدف تسريع عملية انتشار تقنيات الجيل الخامس على نطاق واسع، سوف تستضيف شركة هواوي منتدى تحت عنوان «بداية الجيل الخامس» كجزء من القمة.

وسوف تشكل هذه الفعالية فرصة يناقش فيها الشركاء العاملون في صناعة تقنيات الجيل الخامس كيف يمكن للخدمات والابتكارات الذكية الجديدة، التي تعمل على هذه التقنيات مساعدة المشغلين على تحديد فرص العمل الجديدة، وبالتالي تحقيق النمو.

كما ستقوم شركة هواوي، الشريك المفضل للمشغلين، الذين يطلقون تقنيات الجيل الخامس على مستوى العالم، باستخدام هذه الفعالية كمنصة تظهر من خلالها كيف يمكن لحلول الجيل الخامس المتكاملة مساعدة الشركات في الشرق الأوسط على الاستفادة من تسويق الجيل الخامس بشكل كامل.

منظمة دولية

يعمل مجلس سامينا، كمنظمة دولية غير ربحية، على فهم أولويات أصحاب المصالح المتداخلة داخل القطاعين العام والخاص. واحتل المجلس مكانًا إقليميًا فريدًا كمنظمة تنظيمية وترويجية، تعزز الروابط على مستوى المؤسسات مع رواد القطاعين العام والخاص.

تأسس مجلس سامينا في العام 2006، وفي فبراير 2018 في برشلونة أعيد انتخاب شركة الاتصالات السعودية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس ناصر الناصر لترأس مجلس إدارة مجلس سامينا.