تسهيلات دفع جديدة لاثنين من مشاريع «سيفن تايدز» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سيفن تايدز إطلاق خطط مرنة وجديدة للدفع لاثنين من أبرز مشاريعها الرائدة في دبي سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا وسيفن ريزدنسز نخلة بدبي. ويمكن للمستثمرين حجز شقة سكنية في سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا الذي يعد أول مشروع متعدد الاستخدامات لدى سيفن تايدز، عبر دفع 5% فقط كوديعة و6% دفعة أولى للأثاث، تليها مدفوعات تعادل 3٪ من سعر التكلفة وهي مستحقة الدفع بشكل منتظم خلال كل ربع من السنة لغاية 31 مايو 2021، في حين يتعين دفع نسبة الـ60٪ المتبقية في المرحلة النهائية.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال هذا المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 1.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، وأعلنت سيفن تايدز عن بيع كافة الوحدات السكنية من المرحلة الأولى خلال أقل من أسبوع على إطلاق عمليات البيع.

وقال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: أبرز ما يميز الاستثمار في علامة «سيفن» وجود تنوع كبير في جنسيات المستثمرين وهو الأكبر الذي نشهده في السنوات الأخيرة. حيث اشترى المستثمرون الهنود 18٪ من الوحدات السكنية في مشروع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا حتى الآن، جاء خلفهم البريطانيون والإماراتيون بواقع 9٪ لكل جنسية.