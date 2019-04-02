«إيجل هيلز» تتعاون مع «بنك الفجيرة الوطني» لتوفير حلول الرهن العقاري

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أعلنت «إيجل هيلز»، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، التعاون مع «بنك الفجيرة الوطني» لتوفير حلول الرهن العقاري وخطط السداد الحصرية للعملاء الراغبين في شراء وتملك عقارات في «العنوان الفجيرة منتجع وسبا».

وتتيح الشراكة الجديدة الفرصة أمام المستثمرين والعملاء لشراء شقق ذات علامة تجارية رائدة، مؤلفة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم ومفروشة ومخدومة بالكامل، مع الاستفادة من سداد 15% من القيمة الإجمالية فقط أثناء الإنشاء، موزّعة على 5% دفعة أولى و10% من خلال أقساط شهرية حتى موعد التسليم، و15% من خلال أقساط شهرية بعد التسليم مقدّمة من «إيجل هيلز» على مدى أربع سنوات بدون فائدة، ورهن القيمة المتبقية والبالغة 70% على مدى فترة تصل إلى 25 عاماً من قبل «بنك الفجيرة الوطني»، الذي سيقوم أيضاً بتوفير الموافقات المعجّلة دون فرض أي قيود على عدد الوحدات العقارية المشتراة

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لـ «إيجل هيلز»: «تهدف الشراكة الجديدة بين «إيجل هيلز» و«بنك الفجيرة الوطني» إلى تسهيل وتبسيط خطط السداد لمصلحة عملائنا، لجعلها مناسبة ومتوائمة مع احتياجاتهم وتطلعاتهم. ونهدف من خلال حلول الرهن العقاري المتكاملة إلى تقديم خطط مرنة من شأنها تمكين المشترين من تملك منزل جديد ضمن مجمّع راقٍ يحتضن مرافق من فئة 5 نجوم ويضمن التمتع بأسلوب حياة عصري ومتميز».

تماشياً مع أهداف السياحة والضيافة في إمارة الفجيرة، من المتوقع أن يصبح العنوان الفجيرة منتجع وسبا واحداً من أبرز الوجهات السياحية وقضاء العطلات في الإمارات.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يسرنا التعاون مع إيجل هيلز لتوفير تسهيلات الرهن العقاري للعملاء، إضافة إلى تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وبرامج القروض ذات القيمة المضافة. وتسلط هذه الشراكة الضوء على التزامنا بدعم نمو إمارة الفجيرة، والإسهام في تعزيز مكانتها كونها وجهة فضلى للسفر والسياحة. ومع إطلاق خطة الفجيرة 2040 في عام 2015، تشهد الإمارة دفعة قوية في تطور البنية التحتية والخدمات العامة التي من شأنها أن تجذب المستثمرين للاستفادة من التطورات العقارية المرتبطة بالقطاع السياحي».