155.4 مليار درهم رصيد حساب التوفير لدى الجهاز المصرفي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي رصيد حساب التوفير لدى الجهاز المصرفي إلى 155.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.2% وقدرها 3.4 مليارات درهم خلال أول شهرين من 2019 مقارنة مع 152 مليار درهم في ديسمبر 2018. وعكست الزيادة المسجلة في حساب التوفير لدى البنوك العاملة في الدولة تغلب السلوك الادخاري لدى الأفراد وترشيد عمليات الإنفاق الاستهلاكي.

وشكل رصيد حساب التوفير نحو 11% من إجمالي قيمة الودائع على اختلاف تصنيفاتها لدى الجهاز المصرفي والتي وصلت إلى 1.41 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

وكان الجزء الأكبر من الادخار في حساب التوفير بالعملة المحلية (الدرهم) حيث بلغت قيمتها 131.2 مليار درهم في حين وصلت قيمة التوفير بالعملة الأجنبية 24.2 مليار درهم وذلك وفقاً لما تظهره إحصائيات المصرف المركزي.

وشهد مؤشر حركة حساب التوفير بالعملة المحلية نشاطاً منذ بداية العام الجاري حيث ارتفع إجمالي الرصيد إلى 129.24 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي مقارنة مع 128.16 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وواصل الرصيد صعوده خلال فبراير، بالغاً مستوى 131.2 مليار درهم بزيادة قدرها 1.96 مليار درهم مقارنة مع يناير. واستقطبت البنوك الوطنية نحو 90% من إجمالي أرصدة حسابات التوفير وبقيمة وصلت إلى 139.1 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير الماضي ومنها 122 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 17.1 مليار درهم بالعملة الأجنبية. وعلى صعيد البنوك الأجنبية فقد بلغت قيمة رصيد حسابات التوفير لديها 16.2 مليار درهم تقريباً ومنها 9.2 مليارات درهم بالعملة المحلية ونحو 7 مليارات درهم بالعملة الأجنبية.