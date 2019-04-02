بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة «تريل بليزر الآسيوية»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حاز بنك الإمارات دبي الوطني، تكريماً رفيعاً في القطاع المصرفي، لريادته في الخدمات المصرفية للأفراد، خلال حفل توزيع الجوائز العالمية للخدمات المصرفية للأفراد «تريل بليزر الآسيوية». وأقيمت الفعالية الاحتفالية مؤخراً في سنغافورة، حيث فاز بنك الإمارات دبي الوطني، بجائزة «تريل بليزر الآسيوية» للعام، كأفضل بنك للخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد في الإمارات.

وحظي البنك أيضاً بالثناء، ضمن فئة أفضل ابتكار للتقييم الائتماني، عن إجراءاته الرقمية للتقدّم بطلبات الحصول على القروض الشخصية، وإجراءات الموافقات السريعة، وتميّزه في فئة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بفضل منصته المتطورة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

كما حصل سوفو ساركار نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، على جائزة «تريل بليزر الآسيوية» للعام عن فئة الأفراد، تقديراً لإدارته الفعالة ورؤيته المتميزة في دفع عجلة الإنجازات الإقليمية والعالمية، التي أحرزها قسم الخدمات المصرفية للأفراد، على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد والابتكار الرقمي.

وكان البنك كشف العام الماضي، عن عدد من المنتجات المصرفية المبتكرة غير المسبوقة في القطاع المصرفي، على غرار بطاقات الائتمان U من إعمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، البطاقات الأولى في الدولة لأنماط الحياة مع العلامات التجارية الشريكة، كما قام بتحسين محفظته من ابتكارات المدفوعات اللا تلامسية، لتضم خيارات أبل باي، غوغل باي، فيت بت باب، جارمن باي، علاوة على إطلاق منصة استشارية لإدارة خدمات الأفراد والثروات، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، ويمكن الوصول إليها عبر الأجهزة اللوحية.