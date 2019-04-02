منصة فوديل الرقمية تطلق عملياتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فوديل الرقمية الناشئة، المختصة بخدمات توصيل السلع المطلوبة عبر الإنترنت، إطلاق عملياتها في الإمارات. وتوفر الشركة للمتسوقين خيار استلام طرودهم الخاصة في أي وقت يريدونه ومن المكان الأكثر ملاءمةً لهم.

وقالت سمية بن تركية، المؤسسة والمديرة التنفيذية لدى منصة فوديل الرقمية: في كثير من الأحيان قد لا يتمكن موظف التوصيل من الوصول إلى الموقع المحدد، ويفوتهم موعد التسليم ليتم تأجيل التسليم إلى يوم آخر.

ومن هذا المنطلق تسعى المنصة لحل المشكلة المرتبطة بالمرحلة الأخيرة من خدمات التوصيل إلى المستهلك النهائي. وأصبح الخيار متاحاً أمام العملاء لانتقاء متجر قريب منهم كبقالة أو صيدلية أو مصبغة أو محطة وقود، لتصل طلباتهم إلى ذاك الموقع ثم التوجه لاستلامها في أي موعد يفضّلونه.