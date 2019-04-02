3 مليارات دولار النطاق السعري لإدراج «نتورك إنترناشونال» في بورصة لندن

المصدر: دبي - البيان

حددت شركة «نتورك إنترناشيونال» النطاق السعري للطرح المزمع في بورصة لندن من 395 بنساً إلى 465 بنساً للسهم الواحد، وهذا يعني أن القيمة السوقية عند صدور إذن الإدراج ستتراوح بين 1.97 مليار و2.32 مليار جنيه إسترليني (2.48 مليار وثلاثة مليارات دولار)، وستتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهمها العادية في الشريحة الممتازة من اللائحة الرسمية لسلطة السلوك المالي وإذن لتداولها في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة ضمن سوق لندن للأوراق المالية.

وسيتضمن الطرح عملية البيع الثانوي للأسهم من قبل «بنك الإمارات دبي الوطني» وشركة «واربورغ بينكوس/‏ جنرال أتلانتك دبي» (المساهمون البائعون)، وسيبلغ الحجم المتوقع للطرح الخاص للمؤسسات ما لا يقل عن 125,000,000 سهم، مع افتراض عدم استخدام خيار التخصيص الزائد عن الحد وعدم احتساب الاستثمار الرئيسي، ما سيؤدي إلى توفر ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة للتداول الحر عند صدور إذن الإدراج. ومن المتوقع بدء تداول السهم في بورصة لندن في 11 أبريل.

ومنح المساهمون البائعون «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، بصفتها مدير الاستقرار السعري، خيار التخصيص الزائد عن الحد (خيار التخصيص الزائد)، بما لا يزيد عن 15% من إجمالي حجم الطرح الخاص للمؤسسات.

ويتضمن الطرح أسهماً ستستحوذ عليها «ماستركارد إنك»، بوصفها مستثمراً رئيساً (المستثمر الرئيس)، ووافقت «ماستركارد»، كجزء من الطرح، على استثمار 300 مليون دولار (من خلال الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل «ماستركارد آسيا/‏ باسيفيك بي تي إي. ليمتد»، بوصفها مستثمراً رئيساً في الاكتتاب الأولي العام المرتقب.

وسيتم هذا الاستثمار وفقاً للشروط نفسها التي تحكم اكتتاب المؤسسات الاستثمارية وتخضع هذه المساهمة لحدود ملكية بنسبة 9.99%. كما يخضع استثمار «ماستركارد» لفترة تجميد مدتها 24 شهراً، وفترة امتناع مدتها 36 شهراً، ولا يحق لها خلال هاتين الفترتين شراء أي أسهم إضافية دون موافقة «نتورك إنترناشيونال»، ويعد هذا الاستثمار مرهوناً بإذن الإدراج وبعض الشروط الأخرى بما في ذلك طرح ما لا يقل عن 25% من أسهم «نتورك إنترناشيونال» للتداول الحر.

وسيخضع كل من الشركة والمساهمين البائعين لفترة تجميد مدتها 180 يوماً بعد صدور إذن الإدراج، كما سيخضع جميع أعضاء مجلس الإدارة لفترة تجميد مدتها 365 يوماً بعد صدور إذن الإدراج.

ومن المتوقع، بعد صدور إذن الإدراج، أن تكون الشركة مؤهلة لإدراجها في مؤشرات فوتسي المملكة المتحدة.