«عمومية دبي الوطنية للتأمين» توافق على توزيع 75 % نقداً

المصدر: دبي- البيان

عقدت الجمعية العمومية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، اجتماعها السنوي في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور أمس، ووافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 75 % من الأرباح النقدية، أي 86.625 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة الشركة: تواظب دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين على تحقيق أرباح في قطاع التأمين، بفضل الأداء القوي للعمليات، وجودة الخدمات، ومتانة ميزانيتها، وحسن اختيار المخاطر، والاكتتاب المنضبط.

وأضاف: تعكس النتائج الجيدة للشركة خلال السنوات الماضية نجاح استراتيجيتها القائمة على التركيز على النمو والتحسين في مختلف جوانب العمل، مشيراً إلى أن المساهمين ينظرون إلى الشركة بأنها استثمار ممتاز في المدى الطويل، فهم يحصلون على عائدات مطردة بفضل مواظبة الشركة سنوياً على توزيع الأرباح.