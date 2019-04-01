الإمارات تبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نيبال

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد رسمي وتجاري من الإمارات في قمة نيبال الدولية للاستثمار 2019 بالعاصمة النيبالية كاتمندو، حيث ترأس الوفد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وشارك فيه مجموعة من رجال الأعمال وممثلو الشركات الاستثمارية في الدولة، منها مجموعة شرف، وهسيكو العالمية للتجارة العامة، وشبكة CEO Club.

وبحث عبد الله آل صالح سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه عدداً من الوزراء في الحكومة النيبالية على هامش المشاركة في القمة. وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة شرف ومجموعة تشودري نيبال للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية اللوجستية.

وبحث عبد الله آل صالح مع محمد اشتياق راي، وزير التنمية الحضرية بنيبال، فرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال البنية التحتية المستدامة. كما التقى آل صالح ماتريكا بي. دي. ياداف، وزير الصناعة والتجارة والتوريد النيبالي، وراغوبير مهاسيت وزير النقل والبنية التحتية المادية بالحكومة النيبالية. وبحث عبد الله آل صالح مع يوبراج خاتيوادا وزير المالية النيبالي سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري.

وشارك عبد الله آل صالح كمتحدث في جلسة «مشاركة الخبرات الدولية» بقمة نيبال للاستثمار، حيث استعرض جوانب من تجربة الإمارات في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وحقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 نحو 300 مليون دولار منها 197 صادرات غير نفطية من الإمارات إلى نيبال، ونحو 101 مليون دولار إعادة تصدير، متوقعاً مواصلة تحقيق هذه الأرقام منحى إيجابياً في ظل كثافة الزيارات الرسمية والتجارية وتنامي أطر التعاون بين البلدين.