اقتصادية دبي و«التنمية البشرية» يخرجان 3 دفعات من دبلوم الرقابة التجارية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

شهدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، أمس تخريج 3 دفعات من برنامج الدبلوم المهني للرقابة التجارية للعام 2018، الدبلوم الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وقام سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتخريج المشاركين وتسليم الشهادات إلى 59 متدرباً من موظفي اقتصادية دبي وعدد من الجهات الاتحادية المشاركة في الدبلوم، وجرى ذلك خلال حفل خاص أقيم بحضور مسؤولين من اقتصادية دبي ومؤسساتها، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومعهد دبي لتنمية الموارد البشرية.

وتم تكريم الخريجين في المراتب الأولى من الدفعة الثانية للبرنامج في 2018: وجاءت في المركز الأول: علياء الشامسي، والثاني علي كلبت، والثالث: فاطمة محمد، وفي المراتب الأولى من الدفعة الثالثة في 2018، الأول عدنان الحمادي، والثاني منال يوسف بن إسماعيل، والثالث هند الريس، وفي المراتب الأولى من الدفعة الرابعة الأول حصة السبوسي، والثاني جامع الفلاسي، والثالث علي البلوشي (اقتصادية رأس الخيمة).

وبلغ إجمالي ساعات التدريبية الدبلوم المهني 240 ساعة. وقال سامي القمزي: بدأ الدبلوم المهني للرقابة التجارية، الذي أطلقته اقتصادية دبي مسيرته، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية في العام 2017، بهدف إعداد نخبة من الموظفين المؤهلين بالمعرفة والقدرات والمهارات الأساسية.

وأشار إلى أن اقتصادية دبي تسعى إلى الاستثمار في رأس مال البشري من حكومة دبي، مؤكداً التزامها بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها».

وأضاف: من المتوقع أن نشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك عدد من جهات القطاع الخاص، للانتساب في الدبلوم خلال 2019. وقام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في 2017 و2018، بتدريب ما لا يقل عن 62 % من موظفي القطاع، ويطمح إلى تأهيل 80% بنهاية 2019.