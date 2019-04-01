مجمع لإنتاج الطاقة بتكلفة مليار درهم في جبل علي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وشركة «مبادلة» للاستثمار وشركة«دوبال القابضة»، رسمياً، أمس، بوضع حجر الأساس لمجمع متطور لإنتاج الطاقة ومحطة لتحلية المياه بتكلفة مليار درهم في مصهر الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي.

وتعُدّ شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وهي مملوكة بشكل مشترك لكلٍ من شركة «مبادلة» و«دوبال القابضة».

وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور سعيد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة دوبال القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم، وخالد القبيسي عضو مجلس إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة».

ومن المتوقع أن تخفض محطة الطاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن توليد الطاقة في مرافق الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي بواقع 10% تقريباً. كما يُتوقع أن تبلغ نسبة خفض الانبعاثات لكل طن من الألمنيوم الُمنتج بجبل علي، والذي يتضمن توليد الطاقة وصهر الألمنيوم، إلى نحو 7 %.

وكانت «مبادلة للاستثمار» و«دوبال القابضة» أسستا مشروعاً مشتركاً يهدف إلى تطوير مجمع الطاقة الجديد.

وتعتزم «الإمارات العالمية للألمنيوم» شراء ما ستنتجه المحطة لمدة 25 عاماً بعد بدء تشغيلها. وستتولى شركة «سيمنز» الألمانية تركيب التوربينات الغازية العاملة بنظام الدورة المُركبة طراز (إتش كلاس) في وحدة الطاقة الجديدة، وهي التوربينات الأولى من نوعها في الإمارات.

كما يُعتبر المشروع أول مشروع في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي يبادر إلى استخدام توربينات الغاز طراز (إتش كلاس) من صنع سيمنز، حيث تُعد هذه التوربينات تقنية رائدة في توليد طاقة الكهرباء بكفاءة وفعالية.

وقال سعيد الطاير: يرسخ هذا المشروع مسيرة التنمية المستدامة في واحدة من أهم الصناعات في الإمارات بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز ريادة الإمارات عالمياً عبر مبادرات ومشاريع تمتاز بكفاءة لتوليد الطاقة وتحلية المياه.

كما يدعم المشروع أهداف مئوية الإمارات 2071 التي ترسم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاًوتعزز مكانة الدولة لتكون الأفضل العالم. وبعد حجر الأساس، نتطلع إلى تطوير المشروع بنجاح.

وقال عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: هذا المشروع المهم سيُفضي إلى تحسين كفاءة توليد الطاقة في مرافق شركتنا بجبل علي، ما سيوفر التكاليف ويحد من الانبعاثات.

وينصبّ تركيزنا الآن على التشييد الآمن للمشروع وصولاً إلى تشغيل محطة الطاقة في النهاية بما ينسجم مع خططنا. وبمجرد تشغيل المحطة، سيتم تجهيز 5 توربينات احتياطية من التوربينات الأقدم والأقل كفاءة والأصغر حجماً حيث لن تُستخدم إلا في الطوارئ.

انبعاثات

من المتوقع أن تساعد محطة الطاقة الجديدة الأكثر كفاءة في التقليل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين المنبعثة من مرافق الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي بما نسبته 58 %.

وتعتبر أكاسيد النيتروجين، التي تنبعث أيضاً من محركات السيارات، من بين مجموعة من الانبعاثات المراد تخفيضها في إطار «رؤية الإمارات 2021» بهدف تحسين جودة الهواء على الصعيد المحلي.