جولة لشركات التقنية الفرنسية بالإمارات

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

تنظم وكالة بيزنس فرانس من اليوم وحتى 3 أبريل الفعالية الأولى لجولة فرانش تك في الإمارات وذلك بشراكة مع قسم فرانش تك دبي - الإمارات.

وتعتبر هذه الجولة التكنولوجية محفزاً للنشاط التجاري للشركات الفرنسية في دبي وأبوظبي على مدار ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع على هامش فعالية أسبوع تكنولوجيا المستقبل.

وستتضمن جولة فرانش تك تبادلات بنظام «الأعمال للأعمال» بين 5 شركات فرنسية مبتكرة وكبرى حاضنات التقنية في الإمارات مثل مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، سوق أبوظبي العالمي وصناديق الاستثمار.

وفي دبي، سيتاح للمشاركين بالجولة زيارة معارض أسبوع تكنولوجيا المستقبل 2019 المتخصصة في مجالات تقنيات البلوكشين والأمن السيبراني وتكنولوجيا إنترنت الأشياء على مستوى الشرق الأدنى والأوسط وهي تخصصات ترفع شعاراً رئيسياً وهو «تنشيط الابتكار». كما تضم هذه المعارض الجهات الرئيسية المتخصصة في القطاع حيث استطاعت جذب أكثر من 12000 زائر و170 عارضاً في نسختها العام الماضي.