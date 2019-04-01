الإمارات تدعم نظاماً موحداً لمقاصة المدفوعات العربية

المصدر: Ⅶ أبوظبي-البيان

أكد مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي أهمية النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية الذي يهدف بشكل أساسي إلى تسهيل تنفيذ العمليات البينيّة عبر الدول العربية، مشدداً على التزام دولة الإمارات بإنجاح المشروع، ومنوهاً بالدور البارز للنظام في تكثيف فرصِ تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء الاقتصاديين للمنطقة العربية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر عالي المستوى حول «دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي» الذي نظمه صندوق النقد العربي على مدار يومي 27 و28 مارس 2019 في أبوظبي، وحضر المؤتمر، الذي انعقد بشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية، أكثر من 350 خبيراً مختصاً في الخدمات المالية ونظم الدفع من مختلف دول العالم.

كما شارك فيه كبار المسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية والمعنيين من البنوك التجارية والمؤسسات المالية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات وشركات التقنيات المالية من المنطقة العربية وخارجها، ناقش المتحدثون خلاله، أهم التحديات التي تواجه نظم الدفع والتسوية عبر الحدود على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى الحلول المقترحة، كما تناول النقاش عدداً من القضايا والمحاور ذات العلاقة، مثل مستقبل ودور نظم الدفع الإقليمية، واتجاهات صناعة خدمات المدفوعات والمستجدات والابتكارات الحديثة في هذا الشأن، ودور تقنيات نظم الدفع الحديثة في تعزيز كفاءة وسلامة المعاملات المالية.

عبر الحدود

تطرق المؤتمر إلى التحديات التي تواجه معاملات الدفع عبر الحدود وفرص الاستفادة من التطورات والتقنيات الحديثة، لتقديم حلول جذرية لتلك التحديات بما يلبي كافة احتياجات السوق. من هذا المنطلق، عرض صندوق النقد العربي خلال المؤتمر مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، كمحور مهم لتعزيز كفاءة المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود ليس فقط بين الدول العربية بل وكذلك بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للعالم العربي.

وأشار الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية إلى التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة وتزايد استخدامها في القطاع المالي وما يقابله من تنام وقبول في الطلب من طرف المتعاملين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات دفع فورية ورقمية وسلسلة متكاملة منخفضة الكلفة، تتوافق مع احتياجاتهم. عبر الدكتور الحميدي عن أهمية مواكبة صناعة المدفوعات للاتجاهات الحديثة في مجال التقنيات بهدف الاستفادة منها من جهة، والحد من المخاطر المرتبطة بها والتي قد تؤثر على سلامة ونزاهة المعاملات المالية، من جهة أخرى. وأضاف: «من المهم تشجيع وتحفيز الابتكار في بيئة منظمة يمكن أن تعزز الاستقرار المالي إضافة إلى الكفاءة الشاملة للصناعة المصرفية والأسواق المالية».

منخفضة التكلفة

وقال إن منصة الدفع التي يقوم الصندوق بتطويرها بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تقديم ترتيبات آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة تساهم في تطوير صناعة المدفوعات اليوم.

وأضاف: «سوف تسهم هذه المنصة في تحفيز النشاطات التجارية والاستثمار في المنطقة العربية، والصندوق يعمل جاهداً على إطلاق المنصة بأقرب وقت ممكن، كما أنه سوف يعلن قريباً عن تاريخ أول عملية تتم من خلال النظام».

أكد المشاركون أنه ومع تزايد المخاطر، تتزايد متطلبات الامتثال في القطاع المالي وخاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحص العقوبات. في هذا السياق، شدد الصندوق على دور المنصة في تعزيز امتثال القطاع المالي العربي للمتطلبات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.

ناقش المتحدثون أهمية مواجهة التهديدات الإلكترونية، بالتزامن مع ازدياد التهديدات والمخاطر على المؤسسات المالية وعلى الاستقرار المالي. تمت الإشارة إلى أن حماية البنى التحتية لأسواق المال باتت ضرورية مع تزايد استخدام الأجهزة الإلكترونية والتي تجاوز عددها الخمسين ملياراً في السنوات الأخيرة.

دور التقنيات

كما خصصت جلسة لمناقشة الدور المتغير للتقنيات في التنظيم. تمحور النقاش حول استخدام التقنيات كأداة للتكامل الإقليمي والدولي والامتثال بالمعايير والمتطلبات الدولية، إضافة إلى الآثار الإيجابية للتقنيات على البنى التحتية المالية.

الشمول المالي

ناقش المتحدثون السبل المتاحة أمام المؤسسات المالية العربية لشمول الفئات المهمشة مالياً في النظام المصرفي، والطرق الأنسب لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية ودور نظام المقاصة العربية في هذا الشأن.

اتفق المشاركون على أن المناقشات التي تخللت فعاليات المؤتمر، من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون في صناعة المدفوعات الإقليمية وبما يعزز مسيرة التكامل المالي الإقليمي العربي والنمو والاستقرار الاقتصاديين.