«اتحاد المصارف» يبحث توسيع مبادرة «سويفت» للابتكار في المدفوعات

المصدر: Ⅶ أبوظبي-البيان

نظم اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع «سويفت»، الموفر العالمي لخدمات التحويلات المالية الآمنة، ورشة عمل في أبوظبي لمدة يوم واحد، لمناقشة التحول الرقمي غير المسبوق الحاصل في قطاع الخدمات المالية.

حيث جمع الحدث خبراء ومختصين مصرفيين لمناقشة تطور المشهد العام للمدفوعات، وفوائده على المصارف والشركات في دولة الإمارات.وتم إطلاق مبادرة «سويفت» للابتكار في المدفوعات في 2017، وتم إرسال مئات آلاف الدفعات الخارجية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار، في اليوم الواحد باستخدام هذا المعيار الجديد. وتستخدم ثمانية مصارف في الإمارات هذه الخدمة، مع إقبال المزيد من المصارف على تطبيقها قريباً.

وقدم مصرف الإمارات المركزي أحدث المستجدات حول نظام التسوية المركزية الآنيّة، والذي يسهل نقل الأموال بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة من خلال حساباتهم لدى المصرف المركزي.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «انطلاقاً من التزامنا مواكبة أحدث الابتكارات التي تساهم بتطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة، نسعى بالتعاون مع سويفت لتسهيل الاعتماد واسع النطاق لخدمة سويفت للابتكار في المدفوعات بين المصارف الإماراتية. ونحن مستمرون في التعاون واستكشاف طرق جديدة للاستفادة من التطورات الرقمية من أجل تطوير تجارب العملاء بشكل أكبر، وتشجيع جميع المصارف الأعضاء في الاتحاد على تبني هذه الخدمة الاستثنائية، ودعم رؤية دولة الإمارات لتصبح واحداً من أهم مراكز التمويل الدولية».

ومن جانبه قال أونور اوزان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى سويفت: « استجابت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة لهذه الخدمة حيث اشترك فيها 290 من المصارف الرائدة في المنطقة. وإننا نتطلع قدماً للعمل معاً في منطقة الشرق الأوسط فيما تتجه الخدمة نحو مزيد من الانتشار العالمي».