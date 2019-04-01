11 % التوطين في الصرافة

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

قال أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، التي تضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، إن نسبة التوطين في القطاع حالياً تتجاوز 11% في بعض الشركات ما يزيد على المتطلبات المحددة لنسبة التوطين التي لا تقل عن 10% وفق المعايير الجديدة التي وضعها المصرف المركزي وبدأ العمل بها مطلع يناير الماضي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، أمس على هامش مؤتمر المجموعة الخاص بتسليط الضوء على أحدث اللوائح والنظم التي وضعتها الدولة لمكافحة عمليات غسل الأموال في التحويلات المالية بحضور أكثر من 170 ممثلاً عن 65 شركة صرافة. وأضاف أن تطبيق تلك المعايير أحدث تحولاً جذرياً ونقلة نوعية في طريقة عمل شركات الصرافة والتحويلات المالية.

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