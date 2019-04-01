التجزئة والتعليم ينضمان إلى مسارات قمة دبي للبلوك تشين غداً

المصدر: Ⅶ دبي ـ وائل اللبابيدي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي غداً فعاليات الدورة الثانية من «قمة مستقبل البلوك تشين 2019»، التي يستضيفها مكتب حكومة دبي الذكية للعام الثاني على التوالي والتي تتيح الاطلاع على أحدث المستجدات والتطبيقات الخاصة بتقنية بلوك تشين الناشئة، التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مدن المستقبل. وتضيف نسخة 2019 إلى الفعالية أقسام التجزئة والتعليم في حين ينقسم المؤتمر إلى عشرة مسارات يتناول فيها الخبراء المحليون والعالميون مواضيع عدة تشمل دور بلوك تشين وتأثيرها في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وغيرها.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية لـ«البيان الاقتصادي» إن تنظيم «قمة مستقبل البلوك تشين 2019»، يعكس سعي الإمارة الحثيث لقيادة التوجهات والفكر العالمي في تقنية البلوك تشين، مضيفة أن القمة التي تعتبر فرصة لتواصل الخبراء والشركات الناشئة، ستبرز إنجازات دبي الذكية التي تحققت بمجال تطبيق تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات، كما ستعزز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لتطوير مهارات البلوك تشين.

وأشارت إلى أن طلبات المشاركة بفعالية «تحدي البلوك تشين العالمي» المصاحب للقمة وصلت إلى نحو 700 طلب من 79 دولة بزيادة 250% عن دورة العام الماضي. وستختار دبي الذكية كذلك أفضل 20 جهة لعرض مشاريعها خلال القمة، وسيتم منح ثلاثة فائزين جوائز نقدية، إلى جانب تقديمهم إلى الشركاء المعنيين من الحكومة والقطاع الخاص للعمل معهم جنباً إلى جنب.