أفق دبي ضمن الأجمل آسيوياً

المصدر: Ⅶ دبي- وائل الخطيب

توج أفق دبي رسمياً ضمن أجمل خمسة آفاق آسيوية نشرها موقع «تايمز إنترنت» بالأصالة عن هيئة هونغ كونغ للسياحة، وضمت إلى جانب دبي شنغهاي وهونغ كونغ وكوالا لمبور. وقال التقرير إن انبثاق ناطحات السحاب العملاقة الجديدة نمط دبي المميز؛ وهي موطن لناطحات سحاب تزيد على 250 متراً (820 قدماً).

ويعتبر كل مبنى جديد هنا أعجوبة معمارية. وبحسب التقرير لا يمكن لأحد أن يفوت مشاهدة برج خليفة ناطحة السحاب الأعلى في العالم، حيث يتألف البرج من 163 طابقاً، يصل ارتفاعها إلى 585 متراً (1918 قدماً). ويصل ارتفاع طرف القمة إلى 829 متراً (2722 قدماً). ولا بد من مشاهدته والأنوار مضاءة في المساء، لأنه مشهد يبهر أبصار ناظريه.