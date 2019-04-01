مليار درهم لتطوير مجمع إنتاج طاقة في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

وضعت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وشركة «مبادلة» للاستثمار، وشركة «دوبال القابضة»، رسمياً أمس حجر الأساس لمجمع متطور لإنتاج الطاقة ومحطة لتحلية المياه بتكلفة مليار درهم في مصهر الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي. وتخفض محطة الطاقة الجديدة انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن توليد الطاقة في مرافق الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي بواقع 10% تقريباً.

كما يُتوقع أن تبلغ نسبة خفض الانبعاثات لكل طن من الألمنيوم المُنتج، والذي يتضمن توليد الطاقة وصهر الألمنيوم، إلى نحو 7%. وتعتزم «الإمارات العالمية للألمنيوم» شراء ما ستنتجه المحطة لمدة 25 عاماً بعد بدء تشغيلها.