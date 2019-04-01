«دناتا» تفتتح منشأة شحن بمطار بروكسل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

افتتحت «دناتا»، التي تعد واحدة من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، مؤخراً منشأة شحن جديدة في مطار بروكسل، باستثمار قدره 8 ملايين يورو. وتوفر المنشأة الجديدة، البالغة مساحتها 14 ألف متر مربع، أكثر من 100 فرصة عمل، كما تعزز بصورة كبيرة، قدرات الشحن في دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، ما يتيح لشركات الخطوط الجوية، تطوير عملياتها في المنطقة.

وتتضمن المنشأة الجديدة مستودعات مساحتها 4500 متر مربع، ويمكنها مناولة ما يصل إلى 125 ألف طن من البضائع سنوياً. وقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات التي تتوافق مع أعلى معايير الصناعة العالمية، بما يضمن المناولة الفعالة والآمنة لجميع أنواع البضائع، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب، والأدوية والسلع الخطرة، والحيوانات الحية ومحركات الطائرات والمركبات.

25 ناقلة

وتقدم «دناتا» حالياً خدمات مناولة البضائع لـ 25 ناقلة شحن، وثماني ناقلات ركاب في مطار شيفول بأمستردام. وسوف يعمل فريقا دناتا في أمستردام وبروكسل، بتنسيق وتعاون وثيقين، لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في كلا المطارين.

وقال إيريك جويج، المدير التنفيذي لـ«دناتا» في هولندا وبلجيكا: يعزز مركزنا الجديد، الذي يعد أفضل منشأة شحن في مطار بروكسل، قدرتنا على مناولة البضائع، كما سينشط صناعة الشحن بالمنطقة. ويشهد الطلب على خدماتنا نمواً قوياً، لذلك، نثق بأن هذا التوسع الاستراتيجي سوف ينعكس إيجاباً على جميع أطراف الصناعة.

وجود قوي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطار بروكسل، أرنود فيست: أكدت «دناتا» وجودها بقوة، كواحدة من أبرز شركات المناولة في المطار، حيث توفر بنية تحتية مخصصة لمناولة شحنات الأدوية، وتدعم عمليات إير كارغو كوميونيتي. وتعد الخطوط السنغافورية، أول عميل لـ«دناتا» في بروكسل. ومع انضمام مطار بروكسل، أصبحت «دناتا» توفر الآن خدمات شحن بضائع ومناولة أرضية جيدة وآمنة في 87 مطاراً، ضمن 14 دولة. ويتعامل موظفو «دناتا» يومياً مع أكثر من 1900 رحلة، وأكثر من 9000 طن من البضائع.