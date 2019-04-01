تفاهم بين دبي للجودة و«الدولية للتكنولوجيا والحلول الذكية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أبرمت مجموعة دبي للجودة مذكرة تفاهم مع الشركة الدولية للتكنولوجيا والحلول الاستشارية الذكية في إطار التعاون المشترك بين الإمارات ومصر وتجسيداً لمساعي الطرفين وجهودهما المبذولة في تعزيز وتطبيق ممارسات الجودة والابتكار والتميز والتنمية المستدامة.

وبمقتضى مذكرة التفاهم تصبح الشركة الدولية للتكنولوجيا والحلول الاستشارية الذكية الممثل الرسمي لدبي للجودة في مصر وأفريقيا.

وقع المذكرة المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة و المهندس وائل زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتكنولوجيا والحلول الاستشارية الذكية بحضور د.هزاع النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة دبي للجودة.