تكريم الدائرة الأمنية بمجموعة الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تلقّت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات شهادة تقدير من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، تقديراً لدعمها جهود الدائرة في مكافحة الجريمة المنظمة.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة مناسبة التكريم، حيث تسلم الدكتور عبد الله الهاشمي نائب رئيس أول مجموعة الإمارات للدائرة الأمنية، شهادة تقدير من باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات وبول بيفر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

كما تسلم عدد من العاملين في الدائرة الأمنية، الذين تعاونوا بشكل وثيق مع الوكالة، جوائز فردية.

تعاون وثيق

وتعمل الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة منذ 2013، حيث دعمت السلطات البريطانية، من خلال مشاركتها معلومات عن المشتبه بهم، ما أسهم في القبض على المجرمين ومعاقبتهم.

وتدعم الدائرة الأمنية أيضاً سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة والمحاكم والوكالات الأمنية.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي: تلتزم الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بنهج متكامل مع مختلف السلطات الوطنية والدولية في إطار جهودها للتصدي للجرائم المنظمة. ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدراتنا لكي نتمكن من الاستجابة الفورية لأي طلبات نتلقاها من وكالات التحقيق الجنائي في جميع أنحاء العالم.

جوائز

وقال بول بيفر: يعكس هذا التكريم العلاقة الوثيقة بين الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وشرطة دبي. ويعد التعاون على صعيد دولي الوسيلة الأكثر فعالية لحماية المواطنين. وتعاونت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، وحصدت جوائز من عدد كبير من الحكومات، بما في ذلك حكومات كندا وهولندا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.