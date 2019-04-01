800 مشارك في قمة تقنية البلوك تشين في الطيران غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق قمة ومعرض تقنية البلوك تشين في قطاع الطيران التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات غداً وتستمر لثلاثة أيام في أبوظبي بحضور 800 مشارك من 90 دولة.

وتأتي أهمية هذا الحدث كونه يمثل قاعدة انطلاق لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستفادة من إمكانات تقنية البلوك تشين في الحفاظ على منظومة طيران مدني آمنة وفاعلة، وتأتي هذه القمة في العام 2019 تحت شعار «البلوك تشين: اقتناص الفرص الكامنة» لمشاركة مجتمع الطيران المدني الدولي بالمعرفة اللازمة لتقنية البلوك تشين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني : «تواصل دولة الإمارات ريادتها في مجال الابتكار حيث إنها عززت أداءها في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام. وإنه من دواعي فخرنا أن تختار منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) دولة الإمارات لتكون مقراً لتدشين أول قمة ومعرض لتقنية البلوك تشين في قطاع الطيران».

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عن هذه القمة «يأتي هذا الاختيار اعترافاً بجهود قيادتنا الرشيدة المستمرة في تعزيز استخدام التقنيات المستجدة في كافة الأصعدة وبما فيها قطاع الطيران والحفاظ على شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والسعي المستمر لتطوير أساليب عمل قطاع الطيران وما يقدمه في بيئة متغيرة ومزدهرة».