«عمومية أغذية» توافق على توزيع 15 % نقداً

المصدر: أبوظبي- البيان

وافقت الجمعية العمومية لـ «مجموعة أغذية»، خلال اجتماعها في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% أي بقيمة تبلغ 90 مليون درهم.

وكانت «مجموعة أغذية» أعلنت سابقاً عن ارتفاع الأرباح الصافية إلى 211 مليون درهم في عام 2018، أي بنسبة 11% وذلك بعد اقتطاع بعض العائدات المسجلة لمرة واحدة غير متكررة من إيرادات عام 2017.

بينما بلغ هامش الربح الإجمالي للمجموعة 34.3%، بزيادة 125 نقطة أساس عن العام الماضي. كما سجلت المجموعة إيرادات بقيمة 2 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال المهندس ظافر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة أغذية»:«تسلط هذه النتائج الضوء على التزامنا بمواصلة النمو ومواجهة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص».