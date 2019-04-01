منتدى تطوير الهوية المؤسسية ينظم ورشة حول مواكبة التغيرات

المصدر: دبي- البيان

نظم منتدى تطوير الهوية المؤسسية مؤخراً في دبي، ورشة عصف ذهني متخصصة حول قدرة صناع القرار في المؤسسات العامة والخاصة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي نعيشها اليوم، بمشاركة واسعة من الشخصيات الرسمية والاعتبارية ورجال وسيدات الأعمال والخبراء وجهات أخرى معنية.

وكان على رأس المشاركين حميد بن سالم أمين عام اتحاد الغرف التجارية وفريدة العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، ود. عبد بيدس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمنتدى لتطوير الهوية المؤسسية، وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملةوالمهندس أحمد سفاريني الرئيس التنفيذي لمكتب عدنان سفاريني للاستشارات الهندسية، وبلال سفاريني المدير العام للمكتب.

وتم إطلاق «نادي آيبن الاقتصادي» كأول منظومة عمل عربية للمؤسسات الحكومية والخاصة، تعمل لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.

كما تم عرض التصميم الأولي لفرع النادي في الدولة بقيمة استثمارية تبلغ 50 مليون درهم يشرف على تنفيذه مكتب عدنان سفاريني للاستشارات المعمارية والهندسية، على أن تقام 3 فروع أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات 200 مليون درهم في السعودية والكويت والمغرب، وفروع أخرى مستقبلاً بالدول الآسيوية والغربية.