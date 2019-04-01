«فيدو» للعقارات تستضيف وفداً من المستثمرين الصينيين

المصدر: دبي ـ البيان

استضافت شركة «فيدو» للعقارات، إحدى الشركات الصينية العاملة في السوق العقارية في الإمارات وفداً من المستثمرين الصينيين في دبي. وتشكل الزيارة التي استمرت 4 أيام، جزءاً من التواصل الاستراتيجي للشركة، والقائمة على تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار التي لا تضاهى في القطاع العقاري لمدينة دبي.

وأكدت «فيدو» على النمو الكبير في قطاع العقارات الفخمة في دبي، وخصوصاً المشاريع التي تتولى «إعمار» للعقارات تطويرها حالياً. كذلك زار الوفد الصيني مركز مبيعات «إعمار» في خور دبي، للاطلاع المباشر على مختلف إنجازات الشركة.

كما نُظّمت للوفد الصيني جولةٌ في أنحاء دبي، تضمّنت الاطلاع عن كثب على مختلف المشاريع الضخمة المرتقب تنفيذها في الإمارة. وشكّل التعرّف على المعالم الترفيهية والثقافية الجاذبة في دبي جزءاً من الزيارة.

وقال نزيه خان، مدير العمليات التنفيذي لدى «فيدو» للعقارات: يُعتبر المستثمرون الصينيون في طليعة المستهدَفين بالمشاريع العقارية في دبي والدولة. وتماشياً مع اهتمامهم الشديد بهذا القطاع، والإمكانات الهائلة التي توفّرها دبي، كوجهةٍ فريدة للاستثمارات العقارية، نظّمنا هذه الزيارة الخاصة للوفد الصيني والذي يضمّ مستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة.