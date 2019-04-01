اتفاقية شراكة بين «نور بنك» و«سكاي واردز طيران الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

عزز نور بنك محفظة عروض ولاء العملاء والمكافآت وحسابات التوفير في البنك، بالإعلان عن شراكة مع «سكاي واردز»، برنامج ولاء العملاء في طيران الإمارات وفلاي دبي. ووقع جون إيسفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك، والدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، الاتفاقية التي تجعل من البرنامج شريكاً أساسياً لتحويل نقاط مكافآت نور بنك.

وأصبح بإمكان حاملي بطاقات ائتمان نور بنك تحويل نقاط مكافآتهم إلى أميال سكاي واردز، بمعدل 5 نقاط مكافآت لكل ميل من أميال سكاي واردز، مع الإبقاء على مزايا برنامج مكافآت بطاقات الائتمان بدون تغيير، ومواصلة حصول المتعاملين على نقطتي مكافآت لكل درهم ينفقونه باستخدامه بطاقات الائتمان. ويتيح البنك أيضاً فرصة فتح حساب سكاي مايلز، والحصول على أميال سكاي واردز بناء على رصيد حساب التوفير.