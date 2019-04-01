معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، أكبر حدث للأمن السيبراني في المنطقة، والذي يوفر منصة مهمة لخبراء الأمن الإلكتروني من جميع أنحاء العالم لجمع ومناقشة أحدث التوجهات في هذا القطاع الحيوي.

ويشهد المعرض حضور اثنين من أشهر القراصنة الإلكترونيين، كيفين ميتنك، الذي كان يتصدر قائمة أكثر المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد قرصنة أكثر من 40 شركة كبرى، وجيمي وودروف، أفضل القراصنة الأخلاقيين في أوروبا والذي يشتهر بقرصنته حسابات كيم كارداشيان، وشركات كبرى مثل جوجل وميكروسوفت وفيسبوك وتويتر، وسيستعرض كل منهما قدراته على القرصنة في منتدى الشبكات المظلمة كما سيقومان بلفت نظر الشركات المحلية إلى نقاط الضعف التي يمكن أن تجعلها أكثر عرضة لعمليات القرصنة.

ومع وجود أكثر من 200 متحدث مؤكد حضورهم و170 شركة عارضة من 86 دولة، سيكون «جيسيك»، الذي يستمر حتى الأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي، التجمع الأكبر والمحوري لقطاع الأمن السيبراني على مستوى المنطقة. ويشكل هذا الحدث جزءًا من أسبوع تقنيات المستقبل، وهو جزء من ثلاث فعاليات مشتركة، بما في ذلك معرض إنترنت الأشياء وقمة مستقبل البلوك تشين.