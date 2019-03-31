«أراضي دبي» توقع 4 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية محلية ودولية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات النسخة الثانية من مهرجان دبي العقاري، الذي استمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، وتم خلاله توقيع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية محلية ودولية.

وأشاد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالنتائج، التي تحققت هذا العام في النسخة الثانية من مهرجان دبي العقاري والجهود، التي بذلتها كل الأطراف، موضحاً أن الاتفاقيات الأربع، التي وقعت خلال هذا الحدث عكست رؤية التكامل بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية في الإمارة في مختلف المجالات.

وفي اليوم الأخير من المهرجان وقعت «أراضي دبي» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والترويج المتبادل لضمان سعادة العملاء والثقة في القطاع العقاري في دبي من خلال توفير بيئة استثمارية فريدة ومتوازنة، بالإضافة إلى مواصلة العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير وتحسين خدمة العملاء والحفاظ على التواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة في دبي.

وستركز الدائرة والمحاكم من خلال هذه الاتفاقية - التي وقعها كل من سلطان بطي بن مجرن والقاضي عمر جمعة محمد الفجير المهيري نائب رئيس المحاكم- على تبادل المعارف والخبرات على جميع المستويات.

كما وقعت «أراضي دبي» اتفاقية مع تلفزيون دبي بشأن الترويج الإعلامي لسوق دبي العقاري وقعها سلطان بطي بن مجرن وأحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون وتهدف إلى الترويج للبيئة الاستثمارية وتسليط الضوء على أهم القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري، بهدف رفع مستوى نضج ووعي المستثمرين والمعنيين بالسوق العقاري وتعريفهم بحقوقهم لترسيخ التعاملات الشفافة.

وبموجب الاتفاقية سيقوم تلفزيون دبي بإنتاج برنامج تلفزيوني خاصاً يعرض على شاشاته خلال العام 2019 مكوناً من 17 حلقة تعرض بشكل أسبوعي منها 4 حلقات تعرض خلال شهر رمضان المبارك من خلال مجالس رمضانية و13 حلقة تعرض خلال الربع الأخير من العام 2019 وتشتمل على المواضيع التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل جمعت بين «أراضي دبي» وجمهورية موريشيوس من أجل تبادل الخبرات الخاصة بالمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والحوكمة الإلكترونية إلى جانب الترويج المتبادل للعقارات في دبي وموريشيوس، وفقاً لأفضل المعايير الترويجية من أجل خدمة وإسعاد المتعاملين.

ووقعت «أراضي دبي» مذكرة تفاهم رابعة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة المغربية في المجال العقاري استهدفت تطوير الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في المجال العقاري وتشجيع الاستثمار العقاري، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.

نتائج

قالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»: إن نسخة هذا العام من المهرجان تمكنت من تحقيق النتائج المنشودة منها، بعد أن نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من العارضين من دبي والإمارات والمنطقة واجتذبت جمهوراً واسعاً من المهتمين والمشترين النهائيين للاستفادة من العروض التي قدمها المطورون.