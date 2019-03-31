حوارات على هامش سيتي سكيب أبوظبي تستشرف آفاق المشهد العقاري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «انفورما للمعارض» عن تنظيم برنامج «حوارات سيتي سكيب أبوظبي» على هامش النسخة الثالثة عشرة من معرض (سيتي سكيب أبوظبي) الفعالية الأبرز للاستثمار والتطوير العقاري في أبوظبي المقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة في الفترة 16 و18 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتسلط الجلسات الحوارية الضوء على آفاق المشهد العقاري في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب العديد من المواضيع ذات الأهمية والمرتبطة ببيئة القطاع العقاري العالمي وانعكاسها على أداء القطاع المحلي.وسيشارك في الفعالية جيمس لابوشنر، المدير الإداري لشركة (أناكوت كابيتال) المتخصصة بإدارة الأموال والصناديق، حيث سيستعرض واقع التمويل العقاري في المملكة المتحدة في فترة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. فيما سيتناول فيليب هوب، شريك ورئيس قسم العقارات في شركة قوانين الاستثمارات ذات المسؤولية المحدودة (فوكس ويليامز لويرز) المشهد المتغير لسوق الاستثمار في لندن.

ومن جهته، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية (إنفورما): «حظيت سوق العقارات البريطانية بمكانة مميزة على قائمة استثمارات المستثمرين الإماراتيين لسنوات طويلة، ولا شك أن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضع المالكين الحاليين والمحتملين أمام تحد جديد، لذا سنعمل من خلال فعالية (حوارات سيتي سكيب أبوظبي) على تبديد مخاوفهم واستعراض الحقائق في سياقها الصحيح».

وأردف سبيلر بالقول: «تمثل سلسلة الحوارات في منصة سيتي سكيب أبوظبي فرصة رائعة للتواصل وتوسيع شبكة العلاقات بين نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال العقاري الذين يسعون إلى دعم صناع القرار في المجال العقاري من خلال تقديم خلاصة معارفهم وخبراتهم».

وقال كيفن إيرس، مدير المبيعات الإقليمي في (سالبوي المحدودة): «يتميز المشاركون في معرض (سيتي سكيب أبوظبي) بمستوى عالٍ من الدراية والخبرة والاهتمام بسبل توسيع محافظهم العقارية في المملكة المتحدة مستقبلاً».