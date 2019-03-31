شراكة بين غرفة الفجيرة و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: Ⅶ الفجيرة- البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم بهدف تمكين ومساعدة المصدرين والشركات المحلية في إمارة الفجيرة من الوصول إلى الأسواق العالمية. وقع مذكرة التفاهم خالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال خالد الجاسم عقب توقيع مذكرة التفاهم «يعد هذا التعاون بين الغرفة والشركة خطوة مهمة، حيث يؤكد دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم نمو الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات والقطاعات الاستراتيجية تماشياً مع أجندة رؤية الإمارات 2021.

وتركز الشراكة بين المؤسستين في المقام الأول على خلق الوعي حول فوائد حلول حماية التجارة، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل، وتوفير معلومات معمقة عن الأسواق وحول مخاطر الدول ذات الصلة بالتجارة الدولية.

كما سيعمل الطرفان على القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة، التي ستفيد أعضاء غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وتؤدي لتوضيح دور أدوات تمويل التجارة، والخدمات التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: إن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تعد خطوة مهمة بالنسبة لنا حيث إننا حريصون على دعم المصدرين والمستثمرين والشركات في الفجيرة.

وسيكون هذا التعاون مفيداً للشركات المحلية وسيوفر ذلك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري الخاصة بالاتحاد لائتمان الصادرات، والتي ستساعد على حمايتها من المخاطر السياسية والتجارية أثناء الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما أن توقيع هذه المذكرة سيؤكد التزام الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم استراتيجية التنويع غير النفطي في دولة الإمارات، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.