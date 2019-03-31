26 % نمو الإعلانات على طيران الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبد الله

قال باتريك برانيلي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة المسافرين: «ارتفعت إيرادات الإعلانات على طيران الإمارات بنسبة 26%، حتى مع تراجع السوق، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بتوفير جمهور معروف بنسبة 100%، وهو ما يشكل أفضل دعم لشركات الإعلانات، والسبب في ذلك هو أن كل شيء عن الراكب معروف، اسمه وجنسيته، وعيد ميلاده، وصولاً إلى فئة الخدمة التي يحجزون عليها على الطائرة، وبالتالي تعد فرصة للعلامات التجارية التي ترغب في الوصول إلى جمهور معين.

وتمتلك طيران الإمارات أحدث نظام ترفيهي جوي (ice) الذي يوفر أكثر من 1000 فيلم، بالإضافة إلى أشهر المسلسلات والبرامج التلفزيونية والموسيقى العالمية، من خلال أكثر من 3500 قناة حسب الطلب.

وتقدم قائمة الأفلام الموسَّعة أكثر من 2000 ساعة ترفيهية تحتاج مشاهدتها كاملةً إلى السفر 119 مرة على أطول رحلة لطائرة A380 من دبي إلى أوكلاند.

وبحسب تقرير صادر على موقع «سكيفت» المتخصص في السفر والسياحة والطيران، تعد طيران الإمارات واحدة من أكثر الأساليب تطوراً في شراء وسائل الإعلام وتوفير الترفيه للمسافرين عبر العالم، وهي تعرف برحلاتها الطويلة التي يميل فيه المسافرون إلى النوم والقراءة ومشاهدة الأفلام وغيرها، الأمر الذي يشكل فرصة لشريحة كبيرة منهم للاطلاع على الإعلانات والاستمتاع بوسائل الترفيه الأخرى.

ويقول برانيلي: تعد الناقلة القناة الإعلامية الرئيسية لكثير من المسافرين لأن العديد من المسافرين على متن طيران الإمارات هم من التنفيذيين ورجال الأعمال المشغولين دائماً الذين يتنقلون دائماً من اجتماع إلى آخر، ويعد وقت السفر بالنسبة لهم هو الوقت المثالي للاسترخاء والاطلاع.

وأضاف: «في الوقت التي تقوم به بعض الشركات في إعادة التفكير في الترفيه على متن الطائرة بهدف تخفيف الوزن فإن طيران الإمارات تعمل على مضاعفته».

وقال: طيران الإمارات لديها أكثر من 6000 ساعة من المحتوى في أحدث جيل من ICE، وهو ما يعادل ثمانية أشهر، حيث على المسافر أن يطير من دبي إلى لوس أنجلوس كل يوم لمدة عام، واستخدم ICE باستمرار وستظل هناك أشياء لم يسبق لك رؤيتها أو الاستماع إليها أو قراءتها أو لعبها.

وعلى الرغم من أن أسلوب الترفيه يركز بشكل أساسي على المستهلك، فإن هناك جاذبية استراتيجية وفاخرة تركز على المعلنين.

وأضاف برانيلي: «لدينا في طيران الإمارات نصف مليون مسافر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال شهرياً، وهو ما يشكل هدفاً بالنسبة للعديد من العلامات التجارية التي تقوم بإعلانات محددة لشركة الطيران، بدلاً من تشغيل حملات قياسية، مشيراً إلى أنه من المستحيل الوصول إلى هؤلاء العملاء المميزين من خلال التكنولوجيا الرقمية.

وعن أهم المعلنين قال برانيلي إن طيران الإمارات تستقطب معلنين في قطاعات مختلفة، مثل فندق أتلانتس، وهيلتون، وبولغاري، وهيرميس، وبنك ستاندرد تشارترد، وهيونداي، إضافة إلى المزيد من المعلنين الإقليميين مثل داماك، ودبي باركس آند ريزورتس، وزيارة الشارقة وغيرها.

وأوضح أن الاستثمار الكبير لشركة الطيران في وسائل الإعلام هو في الواقع استثمار في راحة الركاب، وأن شهية البشر للتسلية لن تتضاءل أبداً.