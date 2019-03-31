«دو» تستعرض مفهوم «مدينة المستقبل» في قمة البلوك تشين بدبي

المصدر: دبي- البيان

تعود إلى دبي الأسبوع المقبل «قمة مستقبل البلوك تشين» التي ترسي أجندة عمل القطاع على مستوى العالم، وتجمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين بهذا المجال.

ومن المقرر أن تجرى أعمال القمة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمركز دبي التجاري العالمي، حيث عقدت القمة شراكة هذا العام مع شركة الاتصالات العملاقة «دو»، والتي من المقرر أن تتيح الفرصة لزوّار القمة للتعرف بشكل أكثر عمقاً على كيفية إدارة مدينة عبر تقنية «بلوك تشين»، باعتبارها سجلاً جديداً عبر الإنترنت والتي يطلق عليها الخبراء اسم «الإنترنت الجديد».

وسوف يتعرف الزائرون من خلال تجربة «مدينة المستقبل» التي تستعرضها «دو» وتضم 16 مرحلة، على رحلة أي مسافر عندما يصل إلى مطار دبي وانطباعاته. ومن خلال استخدام كود QR فريد خاص بالهواتف الذكية، يبدأ المسافر تجربته عند مكتب تدقيق جوازات السفر، ومن هذه المرحلة يبدأ أول تسجيل لبياناته في شبكة «بلوك تشين»، ومنها تبدأ رحلة استكشافه على الشبكة.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حلول المؤسسات: «يساهم انتشار التقنيات الواعدة، مثل بلوك تشين في إعادة صياغة طريقة ابتكارنا لمدن المستقبل». وأضاف: «وتفخر شركة دو، بصفتها رائدة في تمكين التقنيات والحلول المبتكرة، بتبني أول منصة بلوك تشين كخدمة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي ستحقق للمؤسسات الحكومية والخاصة عمليات سلسة وفعّالة. ومن خلال استعراض تجربة مدينة المستقبل ضمن فعاليات قمة مستقبل بلوك تشين في دبي، فإننا سعداء بتسليط الضوء على الدور المؤثر الذي ستلعبه مبادرات تكنولوجيا بلوك تشين المستقبلية في تقديم تجارب آمنة ومريحة وتحقق السعادة لأفراد المجتمع، سواء المواطنين في الدولة أو المقيمين فيها على حد سواء».

وسوف تتيح الدورة الثانية لـ «قمة مستقبل البلوك تشين» للزوار رؤية غير مسبوقة حول إمكانيات هذه التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي انعقاد القمة في إطار استراتيجية دبي للبلوك تشين، والتي تواصل من خلالها الإمارة المضي قدُماً نحو تحقيق أهدافها لتكون الحكومة الأولى على مستوى العالم من حيث تنفيذ كافة معاملاتها باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين بحلول عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن «بلوك تشين» هي سجل عبر الإنترنت للمعاملات والأحداث (الكتل)، وتقوم فكرة عملها على الربط بين كتل المعلومات هذه في صورة سلسلة زمنية.