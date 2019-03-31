ميلينيوم المطار يطبق أفضل معايير البيئة

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

قطع فندق ميلينيوم المطار دبي أشواطاً طويلة نحو خفض بصمته الكربونية عن طريق تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات البيئية. ومن الأمثلة على ذلك مشاركة فندق ميلينيوم المطار دبي في حملة «يوم جمع علب الألمنيوم» التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في 28 فبراير 2019 بشكل متزامن عبر جميع الإمارات السبع. وتهدف الحملة بشكل رئيسي إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالحاجة إلى خفض النفايات وإعادة تدويرها من أجل توفير بيئة نظيفة آمنة ومستدامة.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي: «يمثل موضوع حماية البيئة أحد أولوياتنا الرئيسية، ولذلك فإن المشاركة في مبادرات تعنى بتنظيف بيئتنا من النفايات مثل حملة»يوم جمع علب الألمنيوم«فرصة مثالية لتنفيذ استراتيجيتنا ووضعها موضع التطبيق من أجل جعل المجتمع الذي نعيش فيه مكاناً أفضل للعيش. وفي فندق ميلينيوم المطار دبي، نحن ملتزمون بتعزيز الوعي حول أهمية المحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفاعلة في الحملات المحلية».