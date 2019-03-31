محاكم مركز دبي المالي تنجز 4800 وصية لغير المسلمين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكدت آمنة سلطان العويس أمين عام السجل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أهمية التعاون مع مراكز الخدمات الحكومية لتسهيل وتوسيع خدمات تسجيل الوصايا لغير المسلمين التي أطلقتها محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2015، وأنجزت خلال تلك الفترة 4800 وصية تم تسجيلها فعلياً بغرض استقطاب الاستثمارات لدولة الإمارات.

وأشادت آمنة العويس بدور مراكز الخدمات الحكومية«تسهيل» في إنجاز معاملات الأفراد لقربها وتواجدها منهم في كل مكان يقصدونه، جاء ذلك خلال الإعلان عن اتفاقية التعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز إنجاز للمعاملات الحكومية في بن سوقات سنتر، بحضور مسؤولين من الجهتين ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأفادت العويس إن التوسع في الخدمة من خلال مراكز تسهيل سيجعلها متاحة أمام المستفيدين، ومن ثم تقديمها بصورة أسرع وأفضل، مشيرة إلى أن هناك «خمسة أنواع من الوصايا التي يمكن تسجيلها بمركز دبي المالي العالمي لغير المسلمين».

وأشارت إلى أن النوع الأول يسمى «الوصاية»، وهي تتيح للموصي إمكانية تعيين أوصياء مؤقتين أو دائمين، والتحكم الكامل في سلطة اتخاذ القرار، كما تتيح هذه الوصية للموصي اتخاذ الترتيبات اللازمة لرعاية أطفاله في حال وفاته أو حتى وفاة شريك حياته.

وذكرت أن النوع الثاني يسمى وصية «الممتلكات العقارية»، وهذه الوصية مخصصة للعقارات، ويمكن أن تشمل ما يصل إلى خمسة عقارات، ويمكن أن يستفيد من هذه الوصية أيضاً المستثمرون الذين يشترون العقارات في إمارتَي دبي ورأس الخيمة، من دون أن تكون لديهم إقامة فعلية في الإمارتين.

ورحب فيصل عبد العزيز السركال، رئيس مجلس الإدارة وعبد الله بن سوقات و محمد يوسف، ومحمد بن جديد أعضاء مجلس إدارة مركز انجاز، بتوفير الخدمة في المركز معتبرين أن المركز لديه من الإمكانيات الكثير لاستقبال العملاء والمستفيدين من خلال موقعه وسبل الراحة التي يقدمها، مشيرين إلى انه تم تأسيس مركز إنجاز للمعاملات الحكومية في سبتمبر 2016 في بن سوقات سنتر، وجاءت فكرة تأسيس المركز لتقديم خدمات حكومية وبكفاءة عالية من خلال تجمع مجموعة من الشباب المواطنين ذوي الفكر المبدع والمتطلعين لعمل مشاريع خدمية راقية في دولة الإمارات تماشياً مع سعي الحكومة إلى ترسيخ وبناء الاقتصاد الوطني وتفعيلها في بناء التميز المؤسسي.

وقال خليفة سليمان المدير التنفيذي لمركز إنجاز للمعاملات الحكومية «تسهيل» إن التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي سيتيح لنا نافذة إضافية كبيرة وواسعة لخدمة عملاء المركز من دبي والإمارات الأخرى، بالإضافة إلى خدماتنا الكثيرة والمتنوعة التي يتيحها المركز يوميا، حيث هدفنا هو تقديم خدمة راقية مع ابتسامة.