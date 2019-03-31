«اللجنة الاقتصادية بعجمان» تطّلع على خطط تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

ترأس المهندس عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، أعمال الجلسة الثالثة للجنة لعام 2019، لمناقشة المستجدات في الشأن الاقتصادي للإمارة، وأهم المشاريع الاقتصادية والسياحية وسبل سير اللجنة، كما استقبلت الجلسة وفداً من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.حضر الجلسة أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وعلي عيسى النعيمي، وصالح الجزيري، وسالم السويدي، وفاطمة سالم، وخولة الياسي مقرر اللجنة.

وأشاد المويجعي بجهود اللجنة ودورها في متابعة المشاريع الاقتصادية والسياحية في الإمارة موضحاً أن القطاع الاقتصادي يتطلب الاطلاع على أفضل الممارسات .

استهلت الجلسة بتقرير أداء مركز عجمان للاتصال ودوره في الربط بين مجتمع الإمارة ومختلف الجهات والدوائر الحكومية، حيث استعرض زبير الجنيدي، مدير مركز عجمان للاتصال بحكومة عجمان، جهود المركز في زيادة أعداد الخدمات واللغات المعتمدة لضمان التواصل مع مختلف الأفراد.

واستعرض عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تقرير حول الاقتصاد الإسلامي عالمياً وجهود دبي في نمو الاقتصاد الإسلامي ودور المركز في ذلك مشيراً إلى أن حجم إنفاق المسلمين على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة بلغ 2.1 تريليون دولار 2017 كما أن التنامي المتزايد للشعوب الإسلامية الشابة بات له دور في التأثير على الأسواق من حيث تعزيز المفاهيم الإسلامية في قطاعات تشمل الأغذية والصيرفة الإسلامية والتمويل وصولاً إلى الأزياء والسياحة العائلية.