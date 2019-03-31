«قلادة» تشارك في معرض الساعات والمجوهرات 2019

المصدر: دبي- البيان

تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة بمشروع «قلادة» إحدى مبادرات «مشاغل» لأصحاب الهمم التابعة للوزارة. ويضم المعرض الذي يقام 2 و6 أبريل في إكسبو الشارقة، أحدث تصاميم الساعات، والمجوهرات، والماس، والأحجار الكريمة.

وكانت «قلادة» حظيت بمشاركات لافتة في معرضي المجوهرات بأبوظبي ودبي، خلال الفترة الماضية، إلى جانب معرض دبي للعروس 2019، ولاقت إقبالاً كبيراً من الزوار.

ويهدف «قلادة» إلى تمكين أصحاب الهمم من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 17 فما فوق، من خلال إبراز مواهبهن الفنية أمام المجتمع وتوظيف قدراتهن الإبداعية الواعدة في تصميم مجوهرات مميزة بدعم من المصممتين الإماراتيتين عزة القبيسي وشيخة السركال.