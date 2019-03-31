«اقتصادية أم القيوين» تحدد 6 أهداف رئيسة لتحقيق النمو المستدام 2019 ـ 2021

المصدر: Ⅶ أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية تصب في العمل على دعم النمو الاقتصادي في الإمارة وتحقيق الشراكات والاستثمارات والعمل على تشجيعها إضافة إلى ضمان تقديم الرقابة التجارية وحماية المستهلك وتطوير الكوادر الوطنية وتدريبها حتى تلبي متطلبات المرحلة، وتقديم الخدمات المناسبة بهدف تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل الخدمات.

جاء ذلك بمناسبة إعلانه عن معالم الخطة الاستراتيجية للدائرة الاقتصادية 2021 - 2019 والتي تتركز على 6 أهداف رئيسية تتلاءم مع رؤية الإمارة وتهدف إلى توفير عوامل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات بما يناسب أفضل الممارسات في مجال الأعمال تماشياً مع رؤية أم القيوين 2021 والتي تهدف إلى توفير مجتمع اقتصادي تنافسي مستدام.

وأضاف إن رؤية الدائرة تصبو إلى الريادة في مجتمع اقتصادي تنافسي مستدام من منطلق تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات وخلق بيئة تنافسية بما يسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات و بالتعاون مع الشركاء.

وقال المعلا إنه من قبل تم توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت تتماشى مع تطلعات الدولة، كما أنها أحدثت نقلة نوعية في تقديم الخدمة وسرعتها وتوفير الوقت والجهد سواءً للعملاء أو الموظفين، كما أنها تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للإمارة للتحول إلى الحكومة الذكية والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وبتوجيهات من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي مشيراً إلى أن تطوير الخدمات الالكترونية يأتي في سياق التطور الكبير الذي تشهده الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للأعمال والأفراد.

تميز وابتكار

من جهته أكد منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن رسالة الخطة الاستراتيجية للدائرة خلال الأعوام المقبلة، هي تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الاجراءات وخلق بيئة تنافسية تساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات إلى الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كما أن الخطة تؤكد على الاستثمار الأفضل لرأس المال البشري والتميز والابتكار في تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين، مع تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات لتقديم خدمات ذات جودة عالية، كما أن قيم الدائرة تتمثل في تقديم الريادة والشفافية والإخلاص والجودة والعمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية المجتمعية.