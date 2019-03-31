المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن دبي وجهة تسوق عالمية من الطراز الأول، ويمثل التسوق فيها شغفاً طاغياً لجميع الزوار، حيث تغص بأشهر العلامات التجارية الفاخرة من جميع أنحاء العالم، وأسواق تاريخية كأنها تعرض في المتاحف.

وأضافت: «يعج مول دبي بأعلى العلامات التجارية للأزياء في الإمارات، والتي تصطف جنباً إلى جنب مع دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات تحت الماء وحلبة التزلج على الجليد أولمبية الحجم».

وتابعت: «هناك أسواق دبي القديمة التي تشكلت منذ القدم على مصب خور دبي الذي يتغذى على التجارة العابرة.

وعلى ضفته اليسرى يقف سوق بر دبي للأقمشة، والعبرات الخشبية تبحر حاملة الركاب عبر المياه إلى سوق التوابل والعطور وأسواق الذهب في ديرة».

أما مول الإمارات فهو المكان الوحيد في الإمارات الذي يوجد فيه منحدر للتزلج.