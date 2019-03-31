ملتقى بدبي يبحث تقنيات تصميم الأبراج

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستعد شركة تكنال لأنظمة البناء لاستضافة مؤتمر عالمي حول التحديات الخاصة بالتصاميم التي تضع حماية الأفراد وسلامتهم في الأبراج العالية في المقام الأول دون التأثير سلباً على عوامل السلامة العامة وقوانين البناء في دبي بعد غدٍ الثلاثاء، حيث تعجّ الإمارات بالأبراج السكنية المبهرة على مستوى العالم سواء أطول برج في العالم أو البرج الأكثر انحناءً في العالم، ما جعل من المهم والضروري توفير التقنيات والتشريعات اللازمة لضمان الحماية من النيران والضجيج دون تأثير على عنصر التصميم وجماليات المبنى، وهذا من المسائل التي تشغل بال المهندسين المعماريين والمقاولين في المنطقة.

وقال سام روبنسون، المدير العام لشركة تكنال الشرق الأوسط: «تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مجال الأبنية المتميزة، وفي هذا العصر الذي يشهد انتشاراً وتزايداً في عدد الأبراج المرتفعة فمن المهم أن نراعي الجانب الإنساني وسلامة الأفراد في المقام الأول عند تصميم المباني، مع الالتزام بأنظمة وقوانين السلامة، خاصة أننا ننفق 90% من وقتنا داخل البنايات، ودمج التقنيات الحديثة بأداء الطاقة الفعالة وعوامل السلامة مع التصميم العام هو ما يجعل المبنى يتصف بالقدرة على مراعاة عامل السلامة البشري أولاً كعنصر أهم، فالنوافذ والستائر مثلاً المستخدمة ينبغي أن توفر حماية مضاعفة من الحرارة وتحقق عزلاً حرارياً أفضل، من أجل وضع أفضل الطرق المبتكرة لبناء واجهات جميلة وآمنة».